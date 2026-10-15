У Сенегалі від лютого затримали понад 320 людей за звинуваченнями в так званих «актах проти природи». Щонайменше 84 особам із них висунули обвинувачення у нібито умисній передачі ВІЛ лише на підставі їхнього ВІЛ-статусу. За даними The Guardian, про це йдеться у звіті Human Rights Watch із посиланням на HIV Justice Network.

Посилення кримінального законодавства

11 березня парламент Сенегалу вніс зміни до кримінального кодексу, збільшивши максимальний строк ув’язнення за добровільні одностатеві стосунки до 10 років. Закон також передбачає до семи років позбавлення волі та штраф від 500 тисяч до 5 млн франків КФА за пропаганду гомосексуальності, підтримку або фінансування ЛГБТК+ людей та організацій.

Дослідниця Human Rights Watch Ларісса Коджуе заявила, що представники ЛГБТК+ спільноти змушені обмежувати звичайну активність через побоювання затримань і посилення стигми. Одностатеві сексуальні стосунки криміналізовані в Сенегалі з 1965 року. Під час президентської кампанії 2024 року Басіру Діомай Фає, який згодом переміг на виборах, і колишній прем’єр-міністр Усман Сонко обіцяли посилити відповідні норми.

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Побоювання щодо переслідувань і доступу до медицини

За даними HRW, затримання чоловіків і жінок відбувалися по всій країні. Поліція заявила, що здійснювала затримання на підставі інформації з вилучених телефонів, заяв третіх осіб або рейдів у приватних приміщеннях. У звіті також ідеться про примусове тестування на ВІЛ та витоки до медіа конфіденційних даних розслідувань, зокрема інформації про ВІЛ-статус затриманих.

Юристи повідомили Human Rights Watch, що побоюються представляти затриманих через ризик переслідування. Медики, зі свого боку, заявили, що зміни в законодавстві відлякують людей від тестування на ВІЛ і лікування. Консультантка HIV Justice Network Сильві Бомон зазначила, що отримала непідтверджені повідомлення про зменшення відвідуваності ВІЛ-клінік.

Опитані HRW ЛГБТК+ люди розповіли про тривожність і депресію через посилення тиску. Частина з них переховується, обмежує пересування, переїхала в інші місця або залишила країну.

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