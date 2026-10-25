У Сербії голосують на дострокових парламентських виборах — Al Jazeera

У Сербії 25 жовтня відбуваються дострокові парламентські вибори, на яких Сербська прогресивна партія колишнього президента Александара Вучича змагається зі студентським рухом Student List. Вибори оголосили у вересні на тлі майже дворічних студентських протестів проти ймовірної корупції та посилення авторитарних тенденцій.

Як повідомляє Al Jazeera, протести почалися після обвалу навісу на залізничному вокзалі в Новому Саді у 2024 році. Тоді загинули 16 людей. Активісти та правозахисні організації пов'язують трагедію з корупцією у владі, а також заявляють про посилення репресій після початку протестного руху.

Тісна боротьба за голоси

Опитування прогнозують конкурентну боротьбу. За даними Ipsos, оприлюдненими в четвер, Сербська прогресивна партія мала підтримку 47% респондентів, тоді як Student List — 40%. Водночас інші опитування віддавали перевагу студентському руху.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У четвер близько 150 тисяч прихильників студентського руху зібралися на мітинг у центрі Белграда. До списку Student List увійшли 250 переважно маловідомих кандидатів, серед яких університетські викладачі, актори та фермери. Очолює список кардіолог Ілія Срданович.

Програми кандидатів

Під час кампанії Вучич обіцяв підвищити пенсії та зарплати працівникам державного сектору, інвестувати у державну медицину й надати субсидії молодим парам. Він також залишав можливість вступу Сербії до Європейського Союзу.

Student List зосереджується на боротьбі з корупцією та поліпшенні освіти, водночас рух майже не деталізує свої міжнародні пріоритети. Вучич і його партія заперечують звинувачення в репресіях, корупції та стеженні за опонентами. Колишній президент також заявляв, що студентів фінансують іноземні агенти з Хорватії та Чорногорії, проте учасники руху це заперечують.

Читай нас у