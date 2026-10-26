У Сербії натовп захопив будівлю провладного телеканалу та не випускає журналістів

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У Сербії розлючений натовп увірвався до будівлі провладного телеканалу Informer. Люди не випускають журналістів із приміщення.

Власник і головний редактор телеканалу Драган Вучичевич заявив, що у прямому ефірі відбувалося захоплення заручників, а у поліції, за його словами, тим часом відповіли, що всі лінії зайняті. Також Вучичевич заявив, що йому довелося зателефонувати Ілії Срдановічу, що очолив виборчий блок "Студенстький список", щоб той його захистив, але даремно.

Також видання повідомляє, що одній людині всередині будівлі стало погано, їй викликали швидку допомогу.

Про це пише Vreme.

Нагадаємо, що У Туреччині тисячі людей протестували проти тиску на медіа — Taipei Times.

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