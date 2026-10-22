У Сербії перед виборами студентський рух став викликом для партії Вучича — BBC News

У Сербії в неділю відбудуться дострокові парламентські вибори, перед якими студентський рух «Студентський список — студенти перемагають» став головним викликом для Сербської прогресивної партії президента Александара Вучича. У четвер, в останній день передвиборчої кампанії, країною проходили мітинги. Голосування відбувається після двох років студентських протестів, які переросли в загальнонаціональний рух, повідомляє BBC News.

Протести почалися після обвалення бетонного навісу на вокзалі в Новому Саді 1 листопада 2024 року. Тоді загинули 16 людей. Критики пов'язували трагедію з корупцією та недбалістю, а також із реконструкцією станції, з якою Вучич тісно асоціював себе. За кілька тижнів після початку протестів прем'єр-міністр подав у відставку.

Рух без формальних лідерів

Студентський рух не має очевидних лідерів і організовується через студентські збори, або пленуми. Водночас він залучив до протестів не лише молодь, а й фермерів, акторів і суддів. Кілька опозиційних партій знялися з виборів на підтримку «Студентського списку».

Кандидати руху не є студентами: до списку ввійшли викладачі, університетські професори, лікарі, фермери, науковці та актори. Першим номером став кардіолог і професор із Нового Саду Ілія Срданович. Серед кандидатів також колишній баскетболіст Деян Бодірога, актор Тіхомир Станич і колишній очільник Національного банку Сербії Деян Шошкіч.

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Програма руху з 11 пунктів передбачає створення поліцейського підрозділу для затримання відповідальних за корупцію, усунення з МВС посадовців, які порушували правила під час придушення протестів або мають зв'язки з організованою злочинністю, реформу медіасфери та припинення призначень партійних лоялістів керівниками державних підприємств. Вучич і його партія заперечують звинувачення в корупції та впливі на медіа.

Занепокоєння щодо чесності голосування

Парламент Сербії налічує 250 депутатів, яких обирають за пропорційною системою в єдиному загальнонаціональному окрузі. У країні зареєстровано 6,45 млн виборців. У виборах беруть участь 18 списків, із яких сім висунули повний перелік із 250 кандидатів; для проходження до парламенту потрібно подолати 3-відсотковий бар'єр.

За виборами стежитимуть європейські спостерігачі. Парламентська асамблея Ради Європи вже заявила про напружений і поляризований виборчий клімат та атмосферу, схожу на референдум. Незалежна організація CRTA повідомила про погрози, фізичне насильство й стеження за опозиційними активістами, а також заявила про залучення державних і місцевих органів до «виборчої інженерії». Європейський центр свободи преси та медіа зафіксував цього року в Сербії близько 160 нападів на медіа та журналістів.

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