У Сербії почався період тиші перед достроковими виборами — The Rio Times

У Сербії розпочався встановлений законом період тиші перед достроковими парламентськими виборами, які мають відбутися в неділю, 25 жовтня 2026 року. Виборча кампанія завершилася 22 жовтня, а голосування триватиме з 07:00 до 20:00 за центральноєвропейським часом, повідомляє The Rio Times.

Дві головні сили

На виборах обиратимуть 250 депутатів парламенту. Зареєстровано 6 450 523 виборці, а для більшості необхідно здобути 126 мандатів.

Основними суперниками є список влади, очолюваний Александаром Вучичем, і Студентський список, що виник із університетського руху на тлі антикорупційних протестів. За даними видання, Вучич 27 вересня склав повноваження президента та прагне стати прем’єр-міністром. Список студентів із 250 кандидатів очолює кардіолог і професор Новосадського університету Ілія Срданович.

Останні мітинги обидві сили провели 22 жовтня в Белграді. Студентський список зібрав прихильників на площі Славія, а Вучич того ж дня провів окремий захід у спортивній залі в іншій частині міста.

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Опитування дають різні результати

Найсвіжіше опитування Ipsos, проведене 20–22 жовтня серед 3 624 респондентів на замовлення правлячого списку, віддало йому 47,4% підтримки. Студентський список у цьому дослідженні мав 40%, а список Соціалістичної партії Івіци Дачича — 3,2%.

Водночас телефонне опитування NSPM, проведене з 25 вересня до 5 жовтня серед 1 050 осіб, показало перевагу Студентського списку серед визначених виборців: 44,5% проти 42,7%. Середній показник PolitPro станом на 24 жовтня оцінював підтримку правлячого списку у 46,8%, а студентського — у 40,6%.

Оцінки ринків прогнозів

На платформі Kalshi станом на 13:56 за східним часом США 24 жовтня ймовірність перемоги списку, очолюваного Сербською прогресивною партією, оцінювали у 73%, тоді як перемогу Студентського списку — у 29%. Polymarket оцінював шанси списку Вучича на перемогу у 70%. Ці показники відображають ставки учасників ринків прогнозів, а не офіційні результати голосування.

Протести, з яких виріс студентський рух, почалися після обвалення бетонного навісу на залізничному вокзалі Нового Сада в листопаді 2024 року. За інформацією The Rio Times, тоді загинули 16 людей.

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