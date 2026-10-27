У Сербії протестувальники увійшли до редакції Informer TV — TimesLIVE

У Белграді, Сербія, протестувальники увійшли до редакції телеканалу Informer TV, який підтримує колишнього президента Александара Вучича, та перервали мовлення. Близько 30 людей оточили головного редактора й власника каналу Драгана Вучичевича та вимагали його арешту, повідомляє TimesLIVE з посиланням на Reuters.

У прямому ефірі Informer TV було видно, як учасники акції зайшли до ньюзруму. За даними Reuters, деякі з них вигукували, що це вільна Сербія, а також запитували, де тепер Вучич. Подія сталася під час другої ночі масових святкувань після виборів, на яких «Студентський список» усунув Вучича від влади.

Реакція Вучича та студентського руху

Александар Вучич у дописі в Instagram назвав дії протестувальників нападом на свободу слова та журналістики. Вучичевич заявив Reuters, що «Студентський список» нібито хоче заборонити медіа вже в перший день при владі.

Студентський рух не має чітко визначеного лідера. Провідний кандидат виборчого списку, кардіолог Ілія Срданович, закликав людей зберігати спокій і гідність до завершення виборчого процесу та не вдаватися до насильства.

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Звернення щодо ліцензії телеканалу

Незалежна асоціація журналістів Сербії повідомила, що у вівторок звернеться із заявою про відкликання ліцензії Informer TV. Організація посилається на систематичні порушення законодавства та програмних зобов'язань телеканалу.

Того ж вечора люди зібралися біля приватного телеканалу Pink TV, який також підтримує Вучича. Будівлю телеканалу в Белграді оточила поліція. Раніше суспільний мовник RTV у регіоні Воєводина почав вечірній випуск новин із вибачень перед аудиторією за нездатність виконувати свою роль через однобічне та некритичне висвітлення подій.

За даними моніторингової організації Crta, телеканали загальнонаціонального покриття відводили представникам влади три чверті ефірного часу, виділеного політикам. «Студентський список», за оцінкою організації, у понад 80% згадок подавався негативно.

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