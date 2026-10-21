У Сербії затримали щонайменше сімох людей перед виборами — Balkan Insight

У Сербії поліція в середу затримала або заарештувала щонайменше сімох людей за підозрою в підготовці насильницьких дій у день парламентських виборів, призначених на неділю, 25 жовтня. Як повідомляє Balkan Insight, п'ятьох осіб затримали в місті Новий Сад на півночі країни.

Підозри щодо дій у день голосування

Вища прокуратура Белграда заявила, що операцію проводили разом із прокуратурою Нового Сада та співробітниками Агентства безпеки й розвідки Сербії. П'ятьом затриманим, яким по 27 або 28 років, закидають підготовку насильницьких дій, заворушень і нападів на політичних опонентів та поліцейських у день виборів.

За версією прокуратури, вони вербували людей для фізичних сутичок і планували приїхати до Белграда для насильницької зміни конституційного ладу та повалення найвищих органів влади. У відомстві стверджують, що група мала використовувати мобільні команди для нападів, а серед засобів, які нібито мали надати учасникам, назвали балаклави, дерев'яні палиці, фаєри, ножі та зброю. Цих п'ятьох осіб затримали на строк до 48 годин.

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Затримання активістів

Адвокат Растко Наумов повідомив, що його клієнта, опозиційного активіста з Белграда Срджана Іліча, затримали після обшуку в його будинку. За словами юриста, правоохоронці вилучили комп'ютери, телефони, жорсткі диски та інші електронні пристрої. Після обшуку Іліч добровільно прибув до поліції для надання пояснень, де його затримали на строк до 48 годин.

Неформальна організація «Белград залишається», учасником якої є Іліч, заявила в соцмережі X, що поліція прийшла також за адресами кількох її активістів. Ще одного активіста затримали у Врнячка-Бані в центральній Сербії, повідомила координаторка опозиційного «Студентського списку» Катарина Обрадович. За її словами, під час обшуку в будинку виявили лише агітаційні матеріали «Студентського списку», а електронні пристрої вилучили.

У Сербії майже два роки тривають масові студентські антиурядові протести. Студентський рух висунув на дострокові вибори «Студентський список», до якого увійшли обрані ним професори й експерти.

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