У Сербії затримали власника банку Alta, клієнти якого втратили доступ до своїх коштів

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У Сербії затримали бізнесмена Давора Мацуру — власника Alta Banka, у якого Національний банк країни кілька днів тому відкликав ліцензію. Після зупинення роботи фінустанови частина клієнтів, зокрема росіяни, які переїхали до Сербії, не може користуватися своїми рахунками та заощадженнями.

Затриманню Мацури передували масштабні обшуки, які тривали понад 30 годин. Причини затримання наразі офіційно не розголошують, повідомляють місцеві ЗМІ.

Alta Banka була популярною серед громадян Росії, які оселилися в Сербії. Клієнти відкривали там особисті рахунки та рахунки для бізнесу, оформлювали банківські картки й зберігали заощадження.

Після відкликання ліцензії операції з картками та перекази призупинили. У результаті вкладники втратили можливість вільно розпоряджатися коштами на рахунках.

У Національному банку Сербії пояснили рішення різким погіршенням фінансового стану Alta Banka. Поверненням коштів клієнтам займатиметься державне агентство зі страхування вкладів.

Гарантована сума відшкодування становить до 50 тисяч євро на одного вкладника. Що буде із заощадженнями, які перевищують цей ліміт, наразі не визначено.

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