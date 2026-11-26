У четвер, 26 листопада, у Сербії затримали власника телеканалу Informer Драгана Вучичевича. Його підозрюють у неодноразовому поширенні паніки та заворушень, а також у перешкоджанні правосуддю. Медіамагнат відомий своєю провладною позицією та різкими нападами на учасників антиурядових протестів.

Драгана Вучичевича затримали за розпорядженням прокуратури. Йому закидають порушення двох статей Кримінального кодексу Сербії — 336 та 343. Йдеться про «багаторазове провокування паніки та заворушень», а також «перешкоджання правосуддю».

Вучичевич — один із найвідоміших прихильників влади в сербському медіапросторі. За часів президентства та прем'єрства Александра Вучича, який очолював уряд і державу в різні періоди з 2014 до 2026 року, він здобув популярність завдяки різкій провладній риториці. Його телеканал Informer регулярно виступав на підтримку влади та критикував її опонентів. Водночас критики порівнювали самого Вучичевича з російським телевізійним пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Особливо помітною його діяльність стала після початку масових протестів у Сербії в листопаді 2024 року. Тоді телеканал Informer активно використовували для підтримки уряду та інформаційних атак на протестувальників і представників опозиції. Протести спалахнули після трагедії на залізничному вокзалі в місті Нові-Сад 1 листопада 2024 року. Тоді внаслідок обвалу бетонного навісу загинули люди. Трагедія викликала хвилю обурення, а громадяни почали вимагати від влади відповідальності та розслідування обставин катастрофи.

На тлі цих подій Вучичевич дозволяв собі різкі висловлювання на адресу людей, які виступали проти уряду. Зокрема, він коментував голодування матері одного із загиблих у Нові-Саді. Жінка влаштувала публічну акцію протесту біля будівлі парламенту, вимагаючи справедливості для своєї дитини. Власник Informer заявив, що вона нібито приходить на акцію «прямо з кондитерської». Таким чином він поставив під сумнів щирість її протесту. Про цей випадок писало сербське видання Vreme.

Не менш жорстко Вучичевич висловлювався і про інших учасників протестів. Він називав їх «покидьками» та «терористами», а також закликав поліцію застосовувати до них силу. Зокрема, у своїх заявах він закликав правоохоронців «бити та ламати ребра» протестувальникам. Про ці висловлювання повідомляли сербські медіа, зокрема Vreme.

Затримання Вучичевича стало черговою гучною подією на тлі тривалого політичного протистояння в Сербії. Його телеканал і раніше опинявся в центрі критики через висвітлення протестів та ставлення до опозиції. Водночас остаточну правову оцінку діям медіамагната має надати суд.Про затримання повідомило сербське видання Nova.rs.

У Белграді, Сербія, затримали власника медіагрупи Informer Драгана Вучичевича. Його затримали на 48 годин. Як повідомляє Der Spiegel, прокуратура підозрює його у розпалюванні паніки й заворушень, а також у перешкоджанні правосуддю.

Колишній президент Сербії Александр Вучич заявив, що оголосить голодування, якщо його заарештують. За його словами, це може спровокувати масові протести, у яких візьмуть участь мільйони людей.

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