У Щецині затримали поляка, підозрюваного у вбивстві вагітної в Німеччині — RMF24

У Щецині, Польща, затримали 43-річного громадянина Польщі, якого підозрюють у вбивстві вагітної жінки в Німеччині. Щодо чоловіка, за даними RMF24, був виданий Європейський ордер на арешт.

Затримання у Щецині

Вбивство сталося 20 жовтня в Німеччині. Під час попередніх слідчих дій підозрюваним у цій справі назвали 43-річного поляка. Поліція Західнопоморського воєводства отримала інформацію, що чоловік може прямувати до Польщі.

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Співробітники Центрального бюро розслідувань поліції Польщі та поліцейські воєводського управління в Щецині визначили місце, де міг перебувати підозрюваний. Його затримали в четвер невдовзі після полудня на одній із міських вулиць.

Співпраця польських і німецьких служб

У поліції зазначили, що через характер підозри та можливу загрозу громадській безпеці діяти потрібно було негайно. На п’ятницю запланували подальші процесуальні дії, пов’язані з виконанням Європейського ордера на арешт. Польські правоохоронці також повідомили про оперативний обмін інформацією з німецькими службами. До операції долучилися підрозділ Центрального бюро розслідувань поліції, поліцейські Щецина та Бюро міжнародної співпраці Головного управління поліції Польщі.

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