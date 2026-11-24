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В Італії 24 листопада опублікували особисті записи Папи Франциска, у яких він описував видіння диявола, вхід до пекла та власні духовні переживання. Щоденник охоплює період із 1992 по 2024 рік — ще до його обрання понтифіком і під час папства.

У записах Франциск згадував три випадки, коли, за його словами, фізично бачив диявола. Він описував його вогняні очі та погляд, який одночасно здавався загрозливим і спокусливим. Два епізоди нібито сталися ще під час його служіння в Аргентині, а третій — у січні 2021 року, вже під час понтифікату.

Папа також розповідав про сон, у якому побачив вхід до пекла. За його словами, видіння налякало його, після чого він схопив вервицю та звернувся до молитви.

У щоденнику описана й духовна криза Франциска у 2021–2022 роках, пов’язана з тиском відповідальності, складними управлінськими рішеннями та внутрішнім спустошенням. Для подолання цього стану він намагався проявляти більше смирення й терпіння.

Книгу обсягом 160 сторінок під назвою «Особистий щоденник Папи Франциска» підготував кардинал Віктор Мануель Фернандес — близький соратник понтифіка. Вона вийшла одразу п’ятьма мовами.

Джерело: CNN

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