У Шеньчжені готуються до проведення саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який відбудеться 18–19 листопада. Напередодні зустрічі лідерів у місті посилили заходи безпеки, зокрема навколо готелю Conrad. Саме в цьому готелі розмістять резиденцію президента Росії Володимира Путіна на час саміту. Про це раніше повідомив його помічник Юрій Ушаков.

Російські ЗМІ оприлюднили відео та фотографії з місця подій. На кадрах видно поліцейські патрулі, зокрема мотоциклетні, які чергують поблизу готелю. Частину під’їздів до будівлі перекрили, а рух надземним пішохідним переходом обмежили. Таким чином, доступ до району навколо готелю став значно складнішим. Посилена охорона діє не лише безпосередньо біля Conrad. У різних частинах Шеньчженя запровадили додаткові обмеження, пов’язані з проведенням міжнародного заходу. Зокрема, контролюють рух транспорту, обмежили використання безпілотників, а в метро посилили перевірки багажу.

Саміт АТЕС запланований на 18–19 листопада. Очікується, що до Шеньчженя прибудуть лідери країн-учасниць, серед яких президент Китаю Сі Цзіньпін, президент США Дональд Трамп і російський президент Володимир Путін. Їхня можлива зустріч у межах саміту привертає особливу увагу на тлі міжнародної напруженості та війни Росії проти України. Наразі основні заходи безпеки зосереджені навколо місць перебування іноземних делегацій та локацій, де проходитимуть зустрічі. Перекриття доріг, обмеження для пішоходів і додаткові перевірки мають забезпечити безпеку учасників саміту під час їхнього перебування в місті. Відповідні кадри з місця подій оприлюднили російські ЗМІ.

17 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що пошкодження Кримського мосту та інші атаки, які Росія приписує Україні, не вплинуть на порядок денний запланованої зустрічі лідерів Росії, США та Китаю.

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу під час візиту до Абу-Дабі зустрівся з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом бін Заїдом Аль Нагаяном та передав йому письмове послання від путіна.