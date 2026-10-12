У Шеньчжені після реконструкції відкрили пункт пропуску Хуанган — ECNS

У Шеньчжені в Китаї 12 жовтня 2026 року після реконструкції відкрили прикордонний пункт пропуску Хуанган, який сполучає місто зі спеціальним адміністративним районом Гонконг. Пункт розпочав роботу о 6:30 ранку та має полегшити транскордонні поїздки пасажирів, повідомляє ECNS.

Одна черга для двох перевірок

Пункт працює за системою спільного розміщення контрольних служб. Запроваджена система скоординованого огляду та спільного оформлення дає змогу мандрівникам пройти імміграційні процедури Гонконгу й Шеньчженя, відстоявши лише одну чергу.

Після оновлення Хуанган розрахований на обслуговування 200 тисяч пасажирів щодня — проти 50 тисяч раніше. На пункті запрацювали всі 202 канали пасажирського контролю. Процедуру оформлення можна завершити лише за 20 секунд.

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Площа комплексу

Загальна площа реконструйованого комплексу становить 689 700 квадратних метрів. Будівля має чотири підземні та п'ять надземних поверхів. Первинний пункт Хуанган відкрили у 1989 році; він став першим великим наземним пунктом пропуску Китаю з цілодобовим оформленням.

Об'єкт є одним із проєктів розвитку Великої затоки Гуандун—Гонконг—Макао. За даними ECNS, він також має підтримати проведення 33-ї зустрічі економічних лідерів АТЕС, запланованої у Шеньчжені на 18–19 листопада.

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