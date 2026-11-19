У Шеньчжені розпочалися тристоронні переговори між США, Китаєм та Росією
19 листопада у китайському місті Шеньчжень розпочалися тристоронні переговори за участі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Це перша зустріч у такому форматі, до якої долучилися лідери трьох країн.
Стартували переговори у курортному готелі Kylin Villa. Вони відбуваються на на тлі 33-го саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить у Шеньчжені (Китай).
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Нагадаємо, що Трамп розпочав переговори із Сі Цзіньпіном і зробив заяву щодо війни в Україні — Reuters.
Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency
Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.