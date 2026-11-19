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19 листопада у китайському місті Шеньчжень розпочалися тристоронні переговори за участі президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. Це перша зустріч у такому форматі, до якої долучилися лідери трьох країн.

Стартували переговори у курортному готелі Kylin Villa. Вони відбуваються на на тлі 33-го саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), який проходить у Шеньчжені (Китай).

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що Трамп розпочав переговори із Сі Цзіньпіном і зробив заяву щодо війни в Україні — Reuters.

Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency

Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.

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