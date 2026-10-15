У шести районах Англії оголосили сильну посуху — The Guardian

У шести районах Англії оголосили сильну посуху через критично низькі запаси води у водосховищах, що загрожує громадському водопостачанню. Цей статус запровадили в частинах Девону, Корнуоллу, Дорсету, Сомерсету, Східного Сассексу та Західного Сассексу. Влада вживає термінових заходів для забезпечення населення водою, повідомляє The Guardian.

Південний схід і південний захід Англії пережили найсухіший період із квітня до вересня за понад століття. Це позначилося на рівні запасів у водосховищах цих регіонів.

Критично низькі запаси води

Водосховище Ардінглі, яке забезпечує водою близько 95 тисяч об'єктів нерухомості в Гейвордс-Гіті, Акфілді та прилеглих районах, заповнене лише на 19%. Запаси у водосховищі Вімблбол становлять 16%: воно постачає воду клієнтам South West Water у Східному й Північному Девоні, Сомерсеті та Західному Дорсеті, а також клієнтам Wessex Water у Західному Сомерсеті.

За оцінкою Агентства з охорони довкілля, у цей період року запаси у водосховищах мали б становити близько 75%. Занепокоєння також викликає ситуація на менших водосховищах South West Water у Девоні та Корнуоллі. Зокрема, Дріфт і Стітіанс забезпечують водою 56 тисяч домогосподарств у Корнуоллі, а група водосховищ Тоттіфорд і Венфорд — 47 тисяч домогосподарств у Девоні.

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Обмеження для бізнесу ще не погодили

Компанії South East Water, South West Water і Southern Water звернулися по дозвіл запровадити обмеження на несуттєве використання води для бізнесу. Потенційні заборони можуть торкнутися гольф-клубів, приватних шкіл і комерційних об'єктів. Міністерка з питань довкілля Анджела Ігл поки не схвалила ці запити, зокрема від двох компаній, що працюють у районах із сильним рівнем посухи.

Міністерка водних ресурсів Емма Гарді доручила Агентству з охорони довкілля надавати пріоритет захисту громадського водопостачання там, де виникає неминучий вибір між екологічними правилами та забезпеченням водою. Національна група з питань посухи повідомила про перехід до щоденного контролю рівня води у водосховищах і річках, а також про посилений моніторинг якості води через нижчий рівень розбавлення стічних вод і пов'язані з цим ризики забруднення.

Підприємства, які самостійно забирають воду, також перевірятимуть частіше, щоб контролювати дотримання дозволених обсягів водозабору.

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