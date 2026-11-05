У школі Єрусалима в Ізраїлі щонайменше 34 людини, серед яких 30 дітей, постраждали після вдихання випарів хімічних засобів для прибирання. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Управління пожежної та рятувальної служби Ізраїлю.

Допомога постраждалим

Служба швидкої медичної допомоги Magen David Adom надала допомогу учням і працівникам школи на місці, після чого їх доправили до медичних центрів Shaare Zedek та Hadassah.

У медичному центрі Hadassah повідомили, що лікують 17 дітей і чотирьох працівників школи. Усі вони перебувають у легкому стані, крім двох дітей, стан яких лікарі оцінили як середньої тяжкості.

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Школу тимчасово закрили

За попередньою оцінкою волонтерської медичної організації United Hatzalah, інцидент міг статися через змішування засобів для прибирання, зокрема хлору та кислоти. Керівник операції пожежно-рятувальної служби назвав ситуацію складним інцидентом із небезпечними речовинами.

Пожежно-рятувальна служба доручила поліції закрити школу до наступного дня для додаткового екологічного тестування. Пожежники перевірили будівлю та наразі не зафіксували небезпечних рівнів речовин, однак мають провести додаткові тести перед відновленням роботи закладу. За словами рятувальників, ситуацію взяли під контроль.

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