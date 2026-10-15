У школі Пешавара обвалився дах, загинули 29 людей — Dawn

У пакистанському Пешаварі в районі Афріді-Абад обвалився дах приватної школи Al-Khair School. Загинули щонайменше 29 людей — 28 учнів віком від семи до 16 років і вчителька. Ще 19 людей дістали травми, повідомляє Dawn.

У лікарні Lady Reading Hospital підтвердили загибель 28 осіб, ще про одну смерть повідомили в меморіальній лікарні Насірулли Хана Бабара в Пешаварі. Після інциденту в Lady Reading Hospital оголосили надзвичайний стан.

Рятувальна операція завершена

Заступник комісара Пешавара Афак Вазір заявив, що рятувальники розібрали завали та завершили рятувальну операцію. За його словами, на місці більше не залишилося травмованих дітей.

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Учні перебували у класах, коли стався обвал. Представник рятувальної служби повідомив AFP, що після руйнування даху верхнього поверху обвалилися перекриття двох поверхів. Очільник поліції Пешавара Міан Саїд Ахмед заявив, що конструкція будівлі була слабкою, а дах перевантажила надбудова на слабкій конструкції.

Влада доручила з’ясувати причини

Губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді висловив співчуття родинам загиблих і вимагав докладного звіту про трагедію. Він також доручив провести перевірку конструктивної безпеки навчальних закладів у всій провінції, щоб виявити потенційні ризики.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф розпорядився прискорити надання допомоги постраждалим і забезпечити поранених необхідною медичною допомогою. Президент Асіф Алі Зардарі закликав провести всебічне розслідування причин обвалу та перевірити, чи відповідають будівлі освітніх закладів вимогам безпеки.

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