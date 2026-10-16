У школі в Орегоні сталася стрілянина, є поранені діти — The Guardian

У початковій школі Silver Rail у місті Бенд, штат Орегон, у четвер сталася стрілянина. Поранення дістали кілька людей, серед яких є діти. Це підтвердила поліція під час пресконференції, повідомляє The Guardian.

Ймовірного стрільця застрелили

Поліція прибула до школи в другій половині дня після повідомлень про активну стрілянину. За словами менеджерки з комунікацій поліції Бенда Шейли Міллер, невдовзі після прибуття правоохоронців імовірного стрільця, особу якого не встановили, застрелили. Хто саме здійснив постріл, наразі невідомо.

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Триває евакуація

Кількість постраждалих та їхній стан поліція одразу не уточнила. Правоохоронці також не підтвердили особи й вік потерпілих, однак повідомили, що серед них є діти. Екстрені служби працювали над евакуацією початкової школи.

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