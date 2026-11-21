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У центральній частині Шотландії двоє чоловіків загинули внаслідок падіння двомісного планера в озеро Лох-Левен поблизу міста Кінросс. Тіла загиблих дістали з води, повідомили в поліції Шотландії.

Повідомлення про авіакатастрофу надійшло правоохоронцям 20 листопада приблизно об 11:05 за місцевим часом. До пошуково-рятувальної операції залучили екстрені служби та гелікоптери берегової охорони.

Шотландський центр планеризму, розташований неподалік на аеродромі Портмок, повідомив, що в аварію потрапив двомісний планер Perkoz. Повітряне судно виконувало місцевий навчальний політ.

“На цей момент немає жодних даних про причину аварії”, – зазначили в центрі.

Там також повідомили, що співпрацюють із поліцією, Британською асоціацією планеризму та Управлінням з розслідування авіаційних подій Великої Британії.

У поліції заявили, що родичів загиблих уже повідомили про трагедію. Смерті чоловіків не розглядають як підозрілі, а обставини аварії продовжують з’ясовувати.

До місця події направили групу слідчих Управління з розслідування авіаційних подій. Пожежно-рятувальна служба Шотландії також підтвердила, що залучала техніку та спеціалізовані підрозділи, однак згодом завершила роботу на місці.

Джерело: The Guardian

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