У Шотландії померла Полін Паркер, засуджена за вбивство матері — RNZ World

У шотландському місті Керкуолл на Оркнеях у віці 88 років померла Полін Паркер, одна з учасниць резонансного вбивства в Новій Зеландії 1954 року. Вона мешкала в закладі для літніх людей під ім’ям Гіларі Натан, повідомляє RNZ з посиланням на газету The Orcadian.

Убивство в Крайстчерчі

У 1954 році 16-річна Паркер разом зі своєю подругою Джульєт Галм забила до смерті матір Паркер — Онору Паркер, також відому як Онора Ріпер. Убивство сталося в парку в місті Крайстчерч, Нова Зеландія.

Обох дівчат ув’язнили на п’ять років. Після звільнення вони жили під новими іменами.

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Подальше життя учасниць справи

Джульєт Галм згодом стала письменницею детективних романів Енн Перрі. Вона померла у 2023 році.

Історія вбивства Онори Паркер надихнула режисера Пітера Джексона на створення фільму «Небесні створіння», що вийшов 1994 року. У стрічці зіграли Кейт Вінслет, Мелані Лінскі та Сара Пірс.

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