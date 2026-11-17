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У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО 17 листопада стартувало 37-ме засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Зустріч скликали Велика Британія та Німеччина, які співголовують у роботі групи.

Україну на засіданні особисто представляє міністр оборони Євгеній Хмара. Для нього ця поїздка до Брюсселя стала першим закордонним візитом на посаді очільника оборонного відомства. Також очікується, що до учасників зустрічі в онлайн-форматі приєднається президент України Володимир Зеленський.

Під час засідання українська делегація планує представити партнерам першочергові потреби Сил оборони, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення авіації, додаткового фінансування виробництва безпілотників та розширення спільних оборонних підприємств. Попередня, 36-та зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн» відбулася у вересні 2026 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна.

Під час засідання «Рамштайну» Україна представить партнерам ключові потреби для зміцнення оборони. Зокрема, йтиметься про перехоплювачі для протиповітряної оборони, боєприпаси для бойової авіації та додаткове фінансування.

36-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулося 9 вересня 2026 року.

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