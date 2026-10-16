У штаті Джорджія США під час стрілянини загинули двоє, 35 поранені — The Hindu

У місті Відень у штаті Джорджія, США, під час стрілянини на вуличній вечірці рано-вранці 4 жовтня загинули двоє людей, ще 35 дістали поранення. Про це повідомляє The Hindu з посиланням на місцевих і державних посадовців.

Загиблі та поранені

Шериф округу Дулі Крейг Піві заявив на пресконференції, що внаслідок стрілянини загинули чоловіки віком 21 і 23 роки. Відень розташований приблизно за 216 кілометрів на південь від Атланти.

За словами посадовців, більшість із 35 постраждалих зазнали вогнепальних поранень, а стан деяких із них оцінювали як критичний. Пораненим від 14 до 51 року.

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Влада повідомила, що на заході були присутні сотні людей. Вечірка відбувалася наприкінці тижня Homecoming у середній школі округу Дулі.

Розслідування стрілянини

Правоохоронці не вважають, що для громадськості зберігається загроза. Водночас вони публічно не назвали підозрюваних або осіб, які цікавлять слідство.

Мотив стрілянини поки не встановили. Директор Бюро розслідувань штату Джорджія Кріс Хосі заявив, що слідчі не хочуть робити припущень про причини події.

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