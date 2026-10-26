У Швейцарії оголосили третій рівень тривоги через 250 тисяч тонн льоду — RMF24

У селі Ранда в швейцарському кантоні Вале оголосили третій рівень тривоги в чотирирівневій системі попередження. Причиною став крижаний блок масою близько 250 тисяч тонн, який сповзає з льодовика на схилах Вайсгорна. Як повідомляє RMF24, у разі обвалу маса льоду може спричинити велику сніжно-льодову лавину.

Зони ризику закрили

У Ранді, де проживають близько 450 людей, крижаний блок від серпня виявляє дедалі більшу активність. Ситуацію на схилі безперервно відстежують фахівці з природних небезпек, а жителів регулярно інформують про ризики.

Місцева влада визначила закриті зони, доступ до яких заборонений. Найвищий, четвертий рівень тривоги передбачає негайну евакуацію. Його оголосять, якщо відрив крижаної маси стане неминучим.

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Лід рухається до 20 сантиметрів на добу

Інженер із природних небезпек кантону Вале Норберт Карлен заявив газеті Blick, що крижаний блок нині зміщується вниз на відстань до 20 сантиметрів на день. Додаткове занепокоєння викликають очікувані снігопади: протягом найближчих тижнів на плато льодовика Бісглетчер під блоком може накопичитися понад метр свіжого снігу.

За словами Карлена, якщо весь блок відірветься, він потягне за собою сніг, що лежить нижче. Експерт Інституту дослідження снігу та лавин SLF Штефан Маргрет зазначив, що за нестійкого снігового покриву льодова лавина може спровокувати додаткові сходження снігу в долині.

Водночас фахівці вважають імовірність найгіршого сценарію невисокою: надзвичайно небезпечні лавинні умови трапляються менш ніж у 5% зимових днів. Ризик ланцюгової реакції буде меншим, якщо крижана маса відірветься за стабільного снігового покриву або розпадеться на кілька менших фрагментів.

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