У Швеції Галієва обвинувачують у майже десятку вбивств і замахів — The Local Sweden

У Швеції прокуратура висунула обвинувачення 26-річному Ільдару Галієву, якого підозрюють в організації майже десятка вбивств і замахів на вбивство під час хвилі стрілянин та вибухів у 2023–2024 роках. За даними The Local Sweden, ці злочини пов’язують із конфліктом із конкуруючим угрупованням.

Підозри щодо організації нападів

Шведська прокуратура заявила, що Галієв, за версією слідства, вербував інших людей, зокрема молодь, для вчинення злочинів. Прокурор Матс Ільбом сказав AFP, що обвинувачений, на його думку, відігравав більшу роль у злочинах, ніж безпосередні виконавці.

Місцеві медіа називали Галієва, відомого на прізвисько Scar, однією з ключових фігур стокгольмської Dalen Network. У лютому його екстрадували до Швеції з Греції.

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Серед епізодів, у причетності до яких його підозрюють, — потужний вибух у житловому будинку, внаслідок якого загинула непричетна людина, а також убивство 18-річного на спортивному майданчику на очах у дітей. Адвокат Маркус Бергдаль повідомив AFP, що його підзахисний заперечує всі обвинувачення.

Суд і боротьба з угрупованнями

Судовий розгляд у справі Галієва має початися 3 листопада та триватиме до березня 2027 року. Швеція понад десять років стикається з насильством організованих злочинних мереж, які використовують автоматичну зброю, гранати та вибухівку.

Цього року кількість стрілянин і вибухів у Швеції зменшилася. Поліція пов’язує це з жорсткішим законодавством і переслідуванням лідерів угруповань, які координували злочини з-за кордону. Міністр юстиції Гуннар Стреммер минулого тижня заявив, що у вересні в Стокгольмі вперше майже за десять років не зафіксували ані стрілянин, ані вибухів.

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