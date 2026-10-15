У Швеції почали будувати перший польський підводний човен — RMF24

У шведській Карлскруні розпочали будівництво першого підводного човна для Польщі. Загалом Польща має отримати від Швеції три такі субмарини, повідомляє RMF24 з посиланням на заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика.

За словами Томчика, корпус човна виготовляють із запатентованого спеціального металевого сплаву, який має забезпечити йому високу міцність. Він також заявив, що на верфі вже триває підготовка інших частин субмарини. Як зазначає польська сторона, нові човни мають посилити безпеку країни в Балтійському морі та оборонний потенціал польського флоту.

Навчання польських моряків

Паралельно зі спорудженням субмарини у Швеції навчають польських моряків. Відібрана група військовослужбовців почала спеціалізований курс 1 жовтня, після підготовки, що тривала від середини серпня.

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Навчання проводять на човні типу gap filler, який Швеція передасть Польщі на перехідний період — до завершення будівництва нових одиниць. За словами заступника глави польського оборонного відомства, курс триватиме 18 місяців. Морякам дозволили приїхати до Швеції разом із родинами.

Співпраця Польщі та Швеції

Томчик заявив, що співпраця двох країн у сфері безпеки продовжуватиметься незалежно від можливих політичних змін у Швеції після виборів. За його словами, окрім програми підводних човнів, шведські інвестиції в Польщі становитимуть 100 млн євро. Кошти мають спрямувати на інноваційні проєкти та підтримку польської оборонної промисловості.

Під час візиту до Стокгольма Томчик також узяв участь у польсько-шведській конференції Sharing Cyber, присвяченій кібербезпеці. Він повідомив, що щороку фіксують тисячі кібератак і близько 7 тисяч серйозних інцидентів.

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