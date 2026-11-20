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Стрімкий розвиток цифрового банку Revolut, заснованого вихідцем із Росії Миколою Сторонським, призвів до того, що його застосунок почали активно використовувати для незаконних фінансових операцій. Зокрема, регулятори з’ясували, що пов’язані з Росією особи могли відмивати через платформу гроші, а італійські мафіозі проводили операції для приховування доходів від злочинної діяльності.

Влада низки європейських країн дедалі наполегливіше вимагає від Revolut посилити фінансовий контроль. Зловмисники користуються швидкою процедурою реєстрації в банку та його масштабною діяльністю у сфері цифрових фінансів і криптовалют.

Як з’ясувало шведське агентство з боротьби з фінансовими злочинами, пов’язані з Росією особи, які займаються відмиванням коштів, використовують Revolut для конвертації злочинних доходів у криптовалюту та здійснення транскордонних переказів.

Поліція проаналізувала операції на суму 2,9 млрд шведських крон (259 млн євро), виконавців яких підозрюють у відмиванні російських грошей. За результатами перевірки з’ясувалося, що Revolut був одним із найпоширеніших способів виведення коштів зі Швеції. Найчастіше гроші через цей банк переказували до Литви та Ірландії.

Про це пише Financial Times.

Revolut Сторонського готується до оцінки у $115 млрд перед виходом на біржу.

Нагадаємо, що Revolut закриває рахунки українців через вимоги законодавства.

Італійський суд запровадив нагляд над Revolut Bank UAB — Channel NewsAsia.

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