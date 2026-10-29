У Швеції запропонували вивчити депортації до третіх країн — The Local Sweden

Християнські демократи у Швеції запропонували вивчити можливість депортації людей до країн, які не є державами їхнього походження. Ініціативу партія виклала у своєму звіті з питань безпеки, оприлюдненому минулого тижня.

Угоди з приймаючими країнами

Як повідомляє The Local Sweden, партія пропонує розглянути укладення нових угод про співпрацю з країнами, які могли б приймати осіб, щодо яких ухвалено рішення про депортацію. Звідти ці люди, за задумом ініціаторів, могли б вирушити до держави свого походження або знайти іншу країну для постійного проживання.

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Проблема виконання рішень

Християнські демократи заявляють, що у Швеції давно існує проблема з людьми, щодо яких ухвалено рішення про депортацію, але яких неможливо вислати через відмову країн походження прийняти їх назад. За даними партії, через це багато таких людей роками перебувають у спеціальному житлі та залишаються в невизначеності.

Пов’язана з цією пропозицією ідея створення центрів повернення в країнах поза ЄС передбачає розміщення там людей до їхнього повернення до держав походження. Представник партії «Шведські демократи» Людвіг Асплін раніше називав таку реформу своєю найулюбленішою.

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