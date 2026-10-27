У Швеції затримали екснардепа Святаша, засудженого в Україні до 12 років ув’язнення

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У Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі. Політика зупинили співробітники прикордонної поліції під час паспортного контролю в аеропорту Арланда поблизу Стокгольма.

За інформацією шведського видання Expressen, Святаш прилетів до Швеції в четвер. За словами його адвоката Марка Сафаряна, метою поїздки було відвідування концерту американського співака Стіві Вандера, який мав відбутися на арені 3Arena у Стокгольмі.

Під час перевірки документів колишнього депутата затримали. Як пояснив його захисник, підставою стало рішення Польщі про заборону на повторний в’їзд, відомості про яке внесли до спільної інформаційної системи країн Шенгенської зони. За словами адвоката, Святаш пред’явив український паспорт.

Після затримання екснардепа помістили до міграційного ізолятора в місті Мерста. Його адвокат оскаржив рішення про утримання під вартою, стверджуючи, що для цього немає достатніх підстав. Захист також виступає проти можливого повернення Святаша в Україну.

Адвокат назвав рішення щодо свого підзахисного політично мотивованим. Він посилається на судову практику, пов’язану з екстрадицією до України в умовах повномасштабної війни. Водночас остаточне рішення щодо подальшого перебування Святаша у Швеції має ухвалити відповідний суд.

Дмитро Святаш був народним депутатом кількох скликань Верховної Ради та представляв Партію регіонів. У 2019 році він залишив Україну й виїхав до Росії.

У 2024 році Печерський районний суд Києва заочно засудив колишнього парламентаря до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнали винним у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України та шахрайстві на суму 2,2 млрд гривень.

Джерело: Expressen

Київська міська прокуратура скеровувала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань від «Партії Регіонів» Дмитра Святаша. Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

СБУ оголосила у розшук колишнього народного депутата від «Партії Регіонів», який закликав українців підтримувати повномасштабне вторгнення росії.



У травні Служба безпеки України зібрала нові докази вини колишніх народних депутатіУ Швеції затримали колишнього народного депутата України Дмитра Святаша, якого український суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі. Політика зупинили співробітники прикордонної поліції під час паспортного контролю в аеропорту Арланда поблизу Стокгольма.

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