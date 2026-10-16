У Сибіру померла працівниця інституту чуми — The Hindu

Російська влада держави-агресора запровадила карантин у лікарні та відстежує контакти працівниці науково-дослідного інституту чуми в Сибіру, яка захворіла на пневмонію невідомого походження. Місцеве державне телебачення повідомило, що жінка померла минулого тижня. Про це пише The Hindu.

Перевірка причин захворювання

Російські органи влади заявили, що не виявили доказів того, що хворобу жінки спричинив будь-який зі збудників, із якими вона працювала.

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Непідтверджені повідомлення

Випадок викликав занепокоєння після непідтверджених повідомлень медіа, за якими причиною смерті жінки могла бути легенева чума. Це менш поширена, але тяжка форма чуми, яка може передаватися від людини до людини. Легенева чума є дуже заразною та може бути смертельною без раннього лікування.

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