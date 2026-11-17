У Росії, державі-агресорі, в Кемеровській області Сибіру розбився військовий транспортний літак Ан-12. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на незалежне російське видання Meduza, яке цитує канал 112.

Повідомлення про пожежу

За неофіційною інформацією, літак загорівся під час польоту. Телеграм-канали 112 і Baza також повідомили, що перед катастрофою повітряне судно охопив вогонь.

Канал 112 стверджує, що загинув увесь екіпаж. Водночас кількість людей на борту поки не встановлена: у різних повідомленнях ідеться про від п'яти до 17 осіб.

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Заява губернатора

Губернатор Кемеровської області Ілля Середюк повідомив лише про авіаційний інцидент поблизу Ягунового. Він не уточнив тип літака, дані про загиблих чи причини аварії.

Ягунове розташоване неподалік аеропорту Кемерово. Інформація про обставини катастрофи та кількість жертв ґрунтується на повідомленнях неофіційних джерел.

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