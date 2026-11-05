У Сибіру вибухнув магістральний газопровід, спалахнула масштабна пожежа

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У Топкинському окрузі Кемеровської області Росії 5 листопада стався потужний вибух на магістральному газопроводі. Після аварії на об’єкті спалахнула масштабна пожежа. За попередньою інформацією, причиною інциденту могла стати раптова розгерметизація труби. Наразі невідомо, чи причетні до вибуху диверсійні групи.

Що відомо про пожежу на газопроводі



Це займання стало вже другим зафіксованим випадком на російських магістральних газопроводах за останній місяць. Попередній інцидент стався 13 жовтня в Пензенській області, де спалахнув газопровід системи "Середня Азія – Центр", що транспортує паливо через територію Росії.



Останнім часом у різних регіонах Росії регулярно фіксують аварії та ураження об'єктів критичної інфраструктури.



Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.



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