У Сінгапурі 5 клінік отримали акредитацію китайської медицини — Channel NewsAsia

У Сінгапурі п’ять закладів традиційної китайської медицини першими отримали статус акредитованих клінік у межах нової національної програми. Від 17 жовтня 2026 року надавачі послуг і фахівці традиційної китайської медицини можуть подавати заявки на добровільну акредитацію, що охоплює безпеку пацієнтів, клінічне управління, якість послуг і професійну компетентність, повідомляє Channel NewsAsia.

Перші акредитовані заклади

Статус Accredited TCM Clinic отримають Kwong Wai Shiu TCM Centre у Серанґуні, NTU Chinese Medicine, головний офіс Singapore Chung Hwa Medical Institution, головний офіс Singapore Thong Chai Medical Institution та Thomson Chinese Medicine у Новені.

Програма складається з двох частин: акредитації послуг для закладів та акредитації для окремих фахівців. Під час оцінювання закладів враховуватимуть управління, гігієну й інфекційний контроль, обладнання та препарати традиційної китайської медицини. Фахівців оцінюватимуть за освітою, клінічним досвідом і професійною репутацією. Органом з акредитації призначили Academy of Chinese Medicine, Singapore.

Міністр охорони здоров’я Онг Є Кун заявив, що акредитація є добровільною: зареєстровані фахівці й заклади можуть працювати без неї. За його словами, цей статус має засвідчувати посилені стандарти управління, сталі вимоги та зміцнювати суспільну довіру. Міністерство також вивчає пропозицію дозволити акредитованим фахівцям замовляти рентгенівські знімки в межах спільної моделі допомоги з лікарями загальної практики.

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Випробування методів у лікарнях

Міністерство 3 листопада 2026 року відкриє другий набір заявок до ініціативи TCM Integrative Sandbox, який триватиме до 2 листопада 2029 року. Вона дає державним медичним установам можливість випробовувати окремі методи традиційної китайської медицини в лікарнях і оцінювати їхню безпеку, клінічну ефективність та економічну доцільність.

Наразі таку оцінку пройшла лише акупунктура для лікування болю в шиї та попереку — її пропонують у державних лікарнях із субсидуванням. У межах першого набору, який стартував у січні 2025 року, з 18 пропозицій відібрали сім проєктів із застосування акупунктури. Вони стосуються, зокрема, реабілітації після інсульту, підтримувальної допомоги онкопацієнтам для контролю болю, безсоння, втоми та шлунково-кишкових проблем, а також мігрені, остеоартриту коліна, жіночого безпліддя й медикаментозно-резистентної епілепсії.

Співпраця з лікарями загальної практики

Окремо міністерство готує пілотну програму Healthier SG-TCM для співпраці фахівців традиційної китайської медицини та лікарів загальної практики у сфері профілактичного здоров’я. Відомство отримало 30 пропозицій і має намір запустити проєкт у першій половині 2027 року. За даними міністра, послугами традиційної китайської медицини користувався кожен п’ятий дорослий сінгапурець, а майже 40% із них зверталися з тією самою проблемою і до таких фахівців, і до представників західної медицини.

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