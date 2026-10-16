У Сінгапурі через посилення смогу тимчасово закрили всі відкриті та не обладнані кондиціонерами об’єкти у спортивних центрах ActiveSG. Про це повідомило національне спортивне агентство Sport Singapore (SportSG).

Обмеження поширили на всі центри

Рішення стало розширенням попередніх обмежень, які стосувалися лише окремих об’єктів ActiveSG. У четвер SportSG кілька разів оновлювало рекомендації відповідно до зміни ситуації зі смогом.

Водночас закриті приміщення з кондиціонуванням у всіх спортивних центрах ActiveSG продовжують працювати. Про останнє повідомлення SportSG опівдні 16 жовтня пише Channel NewsAsia.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Погіршення якості повітря

За даними видання, вночі якість повітря в країні погіршилася: у трьох регіонах 24-годинний індекс забруднення Pollutant Standards Index досяг рівня, який оцінюють як дуже нездоровий.

У центральній частині Сінгапуру цей показник перетнув відповідний поріг опівночі. О 9:00 він сягнув 227 — це найвище значення цього року, а о 13:00 дещо знизився до 226.

Рекомендації для населення

Згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я Сінгапуру щодо смогу, вразливим групам населення радять уникати активностей просто неба, коли погодинний рівень дрібнодисперсних часток PM2.5 перебуває у високому діапазоні від 151 до 250. Здоровим людям рекомендують скорочувати тривалі або інтенсивні заняття просто неба за таких показників.

Читай нас у