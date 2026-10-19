У Сінгапурі почали роздавати респіратори N95 через смог — Dawn

У Сінгапурі жителі почали масово приходити до громадських центрів по респіратори N95 через густий смог, спричинений димом від пожеж у Калімантані. Ранковий дощ не приніс суттєвого полегшення. Про це повідомляє Dawn.

Асоціація People’s Association 14 жовтня оголосила про безкоштовну видачу масок для визначених категорій населення та відкриття кондиціонованих укриттів від смогу. Це сталося після того, як концентрація основного забруднювача PM2.5 в багатьох районах країни перевищила 200.

Нездоровий рівень забруднення

Станом на 17:00 15 жовтня індекс забруднення повітря PSI у західній частині Сінгапуру сягнув 188, а в центральній — 186, що відповідає нездоровому рівню. Показники PM2.5 перебували у високому діапазоні в усіх районах: 205 у центрі, 155 на заході, 161 на сході та 157 на півдні.

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Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру повідомило, що щільний дим від пожеж у Калімантані продовжував рухатися до країни під впливом південно-східних вітрів. Смог також спостерігали над Суматрою. За оцінкою агентства, до 18 жовтня послаблення смогу не очікували, хоча зміна напрямку вітру наприкінці тижня могла зменшити перенесення диму з Калімантану.

Черги в громадських центрах

У громадському центрі Punggol 21 близько 20 людей чекали на отримання масок у перші години видачі. Право на два респіратори мають, зокрема, літні люди, вагітні жінки, маленькі діти та особи із захворюваннями. Черги також спостерігали в центрах Jurong Spring, Kallang, Sengkang та Yuhua.

Деякі жителі повідомляли про дефіцит N95 в аптеках, а також про подразнення носа, головний біль, біль у горлі та обмеження активності просто неба. Батьки школярів забирали маски як запобіжний захід. Водночас кондиціоновані укриття від смогу, відкриті в окремих громадських центрах і центрах місцевих комітетів, користувалися значно меншою популярністю.

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