У Сінгапурі смог послабшав, але якість повітря лишається шкідливою — Channel NewsAsia

У Сінгапурі вранці 17 жовтня ситуація зі смогом дещо поліпшилася після різкого погіршення напередодні, проте якість повітря по всьому острову все ще перебувала в діапазоні, шкідливому для здоров’я. Як повідомляє Channel NewsAsia, станом на 7:00 24-годинний індекс забруднення повітря PSI становив від 144 до 191, а найвищий показник зафіксували в центральній частині Сінгапуру.

Ці значення були нижчими, ніж у п’ятницю, коли PSI сягнув 229. Тоді якість повітря перейшла до категорії «дуже шкідлива для здоров’я», а рівень забруднення став найвищим у Сінгапурі від початку року.

Дим із Калімантану та Суматри

Національне агентство з охорони довкілля Сінгапуру повідомило, що густий дим від пожеж у Калімантані продовжував переміщуватися до країни за переважних південно-східних вітрів. Дим також спостерігали над Суматрою.

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Агентство очікує, що перенесення диму з Калімантану може послабшати в суботу через дощі в Сінгапурі та сусідніх районах, зокрема в частинах Калімантану. Прогнозується також зміна напрямку вітру на південно-східний або південно-південно-східний, що потенційно зменшить надходження диму. Водночас частина смогу із Суматри все ще може досягати Сінгапуру.

Прогноз і поради щодо масок

Попри ранкове зниження показників, на суботу прогнозували PSI в межах від 150 до 230 — від шкідливого до дуже шкідливого рівня. У неділю та понеділок ситуація може поліпшитися завдяки опадам у Сінгапурі та частинах Калімантану, а також поступовому послабленню вітру.

Міністерство охорони здоров’я Сінгапуру радить для негайного планування активностей надворі орієнтуватися на погодинні показники дрібнодисперсних частинок PM2.5. О 7:00 вони становили від 75 до 119. Літнім людям, вагітним, а також людям із хронічними захворюваннями серця чи легень рекомендують уникати активностей надворі, якщо погодинний PM2.5 сягає від 151 до 250. За потреби виходу на вулицю можна використовувати щільно прилеглу маску N95 або її еквівалент.

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