У сирійській Хасаці пройшли масштабні протести сунітських арабів — Jerusalem Post

У сирійському місті Хасака після п’ятничної молитви пройшли масштабні демонстрації сунітських арабів. Учасники, серед яких були члени арабських племен, зібралися біля мечеті Абу Бакр ас-Сіддік у районі Гвейран, а потім рушили до площі Визволення з прапорами нової сирійської влади. Демонстрантів супроводжували співробітники урядових сил внутрішньої безпеки, повідомляє Jerusalem Post.

Контекст розформування автономії

Частина учасників прибула з районів навколо Хасаки, а також із сусідньої провінції Дейр-ез-Зор. До падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року Хасака була головним містом Автономної адміністрації Північно-Східної Сирії, очолюваної курдами. Її збройним компонентом були Сирійські демократичні сили.

Після швидкого просування сил уряду Дамаска за Євфрат у січні Сирійські демократичні сили та автономна адміністрація погодилися на розпуск. Угода від 29 січня формально припинила існування автономної адміністрації, а Сирійські демократичні сили офіційно розформували 26 серпня. Водночас, за даними видання, частина інституцій колишньої автономії продовжила працювати, а пов’язані з нею курдські політичні утворення збереглися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версії щодо причин напруженості

Jerusalem Post пише, що останні інциденти можуть бути пов’язані з прагненням частини арабського населення Хасаки прискорити ліквідацію залишків курдських автономних структур і встановлення повного контролю центральної влади. Джерело в курдській адміністрації міста заявило виданню, що демонстраціям передувала скоординована кампанія у соцмережах із закликами до арабських жителів підняти сирійський прапор у центрі міста. За його словами, курдський губернатор і місцева влада вже планували провести офіційну церемонію підняття прапора.

Це ж джерело стверджувало, що на акціях лунали сектантські гасла та відбувалися напади на курдську символіку. Незалежного підтвердження цих тверджень у матеріалі немає. Інше цивільне джерело в Хасаці повідомило про зростання страху серед курдів і арабів через напруженість у місті та ризик викрадень.

Водночас сайт Enab Baladi, який Jerusalem Post характеризує як прихильний до влади Дамаска, поклав відповідальність за загострення на курдську організацію «Революційна молодь». Люди, яких цитує Enab Baladi, заявляли, що її представники встановлювали блокпости, перевіряли телефони перехожих і принижували їх. Роль влади Дамаска в останніх подіях, за оцінкою Jerusalem Post, залишається нез’ясованою.

Читай нас у