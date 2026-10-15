У Сирії двох людей засудили до страти у справі про насильство 2025 року — Anadolu Agency

Військовий кримінальний суд у сирійському Алеппо засудив двох людей до страти, а третього — до 12 років позбавлення волі у справі про смертельне насильство в прибережних провінціях Латакія і Тартус у березні 2025 року. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на державний телеканал Alikhbaria.

Вироки військового суду

Суд засудив Аль-Ваддаха Ісмаїла та Махера Алі до смертної кари під час засідання у Палаці правосуддя Алеппо. За словами головуючого судді, їх визнали винними у діях, спрямованих на розпалювання громадянської війни та міжконфесійної боротьби, а також у керівництві збройними групами з метою нападу на урядові сили.

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Ще одного обвинуваченого, Махера Османа, суд засудив до 12 років ув’язнення. Суд не уточнив, за якими саме обвинуваченнями його визнали винним.

Події на узбережжі

Вироки є частиною триваючих судових проваджень щодо насильства в Латакії та Тартусі в березні 2025 року. За повідомленням агентства, протягом кількох днів озброєні люди, лояльні до поваленого режиму Башара аль-Асада, нападали на сили безпеки. Унаслідок цих нападів загинули сотні людей.

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