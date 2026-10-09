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У Сирії створили потужний інвестфонд за рахунок активів соратників Асада — FT

UA NEWS 09 Жовтня 2026 13:17
У Сирії створили потужний інвестфонд за рахунок активів соратників Асада — FT
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Нові влади Сирії створили суверенний інвестиційний фонд, щоб допомогти країні відновити економіку та залучити іноземні інвестиції. Швидко наповнити його вдалося завдяки конфіскації майна й коштів людей, які збагатилися через близькість до Башара Асада за роки його правління. 

У результаті фонд став настільки великим і впливовим, що нині відіграє провідну роль в економіці країни.

Один із людей, які співпрацюють із фондом, заявив виданню: «Що сьогодні являє собою держава? Це міністерства та фонд». Таер Лахам, керівний директор Сирійської ділової ради, назвав фонд «найвпливовішою» з економічної точки зору та «найбагатшою організацією в Сирії на цей момент».

Про це повідомляє Financial Times.

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