У східній Іспанії через повені загинули щонайменше чотири людини — Interia

У східній Іспанії внаслідок раптових повеней загинули щонайменше чотири людини. Сильні зливи, спричинені явищем DANA, затопили значну частину Валенсійської спільноти та райони поблизу Аліканте. Про це повідомляє Interia.

Одна з жертв — жінка, яку потік води забрав увечері в суботу в Кабрера-де-Мар у провінції Барселона, коли вона йшла разом із чоловіком та двома дітьми. Її тіло знайшли в понеділок вранці. Ще одна жінка зникла в неділю під час купання біля пляжу в Сагунті у Валенсії; її тіло виявили неподалік. У понеділок пообіді в Оліві знайшли тіла ще двох людей.

Інтенсивні опади та затоплені дороги

У деяких районах сходу Іспанії за 36 годин випало понад 600 літрів води на квадратний метр. У районі Пего поблизу Аліканте кількість опадів перевищила 620 літрів на квадратний метр, а місцями — 700 літрів. За даними видання, це найпотужніші зливи за кілька десятиліть: 3 листопада 1987 року в Ла-Сафорі за добу випало 817 літрів води на квадратний метр — це рекорд Іспанії.

DANA — це ізольована висотна депресія, яка може приносити надзвичайно інтенсивні короткочасні опади та спричиняти небезпечні підтоплення. Через стихію розлилися річки, зокрема Жирона, а дороги до низки населених пунктів у провінціях Валенсія та Аліканте стали практично непроїзними.

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Евакуації та закриті школи

Рятувальні операції тривають із залученням 15 гелікоптерів. До 23:00 неділі екстрені служби на сході країни відреагували на понад тисячу викликів. У деяких населених пунктах мешканцям рекомендували піднятися на верхні поверхи будинків, а цивільні служби й військові евакуювали людей із дахів затоплених осель.

Влада тимчасово запровадила обмеження на пересування у 145 муніципалітетах на півдні Валенсії та на північ від Аліканте. Пізніше обмеження залишилися чинними у восьми муніципалітетах. У понеділок у школах східної Іспанії скасували заняття: уроки пропустили понад 100 тисяч учнів, зокрема більш як 80 тисяч у Валенсії та понад 21 тисячу в Аліканте.

Наприкінці жовтня 2024 року подібне явище DANA спричинило повені на півдні та сході Іспанії. Тоді загинула 241 людина, а збитки оцінювалися в мільярди євро.

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