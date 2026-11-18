0:00 / 0:00

Християнсько-демократичний рух (KDH) розкритикував рішення уряду продовжити економічні та науково-технічні контакти з Москвою. Опозиціонери закликають припинити співпрацю з РФ до закінчення російської агресії проти України.

Голова KDH Мілан Маєрський, виступив проти подальшого розвитку відносин із Росією, доки вона продовжує повномасштабну війну проти України.

«Ми закликаємо уряд не співпрацювати з Росією, доки вона не припинить цю війну», – заявив Маєрський.

Політик також звернувся до міністрів від партії «Голос – соціальна демократія» із закликом не підтримувати ініціативи щодо поглиблення співробітництва з Москвою.

За словами Маєрського, словацька влада повинна підтверджувати свою позицію щодо російської агресії конкретними рішеннями, а не лише публічними заявами.

«Якщо вони стверджують, що Росія є агресором, то повинні довести це своїми діями, а не лише словами. Той, хто простягає руку агресору, абсолютно нічим не сприяє тому, щоб наша батьківщина стала хоч трохи безпечнішою», – наголосив голова KDH.

Він також зазначив, що західні союзники Словаччини звернули увагу на рішення Братислави розвивати співпрацю з Росією.

Окреме обурення опозиції викликала дата, коли словацький уряд розглянув питання відносин із Москвою. Це відбулося 17 листопада – у День боротьби за свободу та демократію, який пов'язаний із річницею падіння комуністичного режиму в Чехословаччині.

Маєрський розкритикував уряд за обговорення співпраці з державою, яка продовжує війну проти України, саме в день вшанування боротьби проти тоталітарного режиму, що перебував під впливом Москви.

Крім того, Християнсько-демократичний рух вирішив подати до парламенту резолюцію із закликом повернути в Україну дітей, викрадених Росією.

Документ також передбачає засудження позиції депутатів Європейського парламенту від словацьких партій «Курс – соціальна демократія» та «Республіка», які не підтримали відповідну ініціативу.

«У другій частині (резолюції - ред.) міститься засудження депутатів Європарламенту від партій «Курс – соціальна демократія» та «Республіка» та їхня поведінка в Європарламенті, де вони або виступили проти цієї резолюції, або утрималися від голосування», – зазначив Маєрський.

Джерело: TASR

Раніше глава МЗС Словаччини зустрівся з Лавровим у Москві та закликав до діалогу з Росією.

Нагадаємо, що Словаччина відправить делегацію до Москви для переговорів про нафту й газ.

Словаччина тимчасово обмежила оформлення більшості типів шенгенських віз для громадян Росії.

Словаччина розблокувала продовження санкцій Євросоюзу проти рф.

Читай нас у