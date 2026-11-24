У Словаччині розкритикували позицію представників партії прем'єр-міністра Роберта Фіцо, які в Європарламенті виступили проти резолюції щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Президент країни Петер Пеллегріні назвав ганебним голосування чотирьох євродепутатів від партії SMER та заявив, що сам підтримав би відповідний документ.

Він наголосив, що повернення українських дітей не повинно ставати предметом політичних суперечок. За словами Пеллегріні, позиція представників партії Фіцо негативно впливає на міжнародний імідж Словаччини.

Що відомо про голосування в Європарламенті

Проти резолюції із закликом повернути викрадених українських дітей їхнім родинам виступили четверо представників партії SMER – Любош Блага, Катаріна Рот Неведялова, Юдіта Лашшакова та Ерік Калінак.

Загалом документ отримав підтримку 536 депутатів Європарламенту. Водночас проти проголосували лише восьмеро парламентарів, половина з яких – представники Словаччини.

Пеллегріні звернув увагу на переважну підтримку резолюції серед європейських парламентарів та охарактеризував рішення депутатів SMER як неправильне, прикре й ганебне.

"Якби я був там, я б точно проголосував за це", – заявив словацький президент.

Чому Пеллегріні розкритикував депутатів Фіцо

Глава Словаччини наголосив, що повернення викрадених дітей є гуманітарним питанням, яке безпосередньо пов'язане з наслідками російської агресії проти України.

Президент також висловив нерозуміння того, чому представники провладної партії відмовилися підтримати ініціативу, спрямовану на возз'єднання українських дітей із їхніми родинами та повернення на батьківщину.

На переконання Пеллегріні, таке голосування шкодить репутації Словаччини, а виправдати рішення євродепутатів політичними міркуваннями неможливо.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

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