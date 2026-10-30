У Словаччині відновили розслідування передачі Україні винищувачів МіГ-29 та систем ППО

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У Словаччині станом на 30 жовтня поновили кримінальне розслідування щодо передачі Україні винищувачів МіГ-29 та військового обладнання для протиповітряної оборони.

Раніше справу закрили через відсутність ознак кримінального правопорушення. Розслідування стосується передачі Україні пускових установок і радіолокаційної станції зенітного ракетного комплексу «Куб».

Про це повідомив генеральний прокурор Словаччини Марош Жилінка.

За словами Жилінки, він перевірив законність дій прокурорів та слідчого, які ухвалили рішення про закриття кримінального провадження.

Розслідування стосувалося можливого порушення обов'язків під час управління чужим майном та зловживання повноваженнями державного службовця.

«Після перевірки справи я дійшов висновку, що рішення про припинення кримінального переслідування було ухвалено передчасно», – заявив генпрокурор.

Він пояснив, що під час попереднього розслідування не встановили всіх обставин, необхідних для ухвалення обґрунтованого рішення.

Жилінка доручив регіональній прокурорці в Тренчині забезпечити відновлення кримінального провадження та проведення додаткового розслідування відповідно до законодавства.

Джерело: Maroš Žilinka

До цього у Словаччині підтвердили законність передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Нагадаємо, Словаччина та Угорщина не фінансуватимуть додаткову допомогу Україні на €70 млрд.

Також у Словаччині намагалися підпалити завод українського виробника дронів.

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