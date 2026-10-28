У Софії зустрілися міністри оборони Туреччини, Болгарії та Румунії — Anadolu Agency

У Софії, Болгарія, 28 жовтня відбулася зустріч міністрів оборони та керівників генеральних штабів Туреччини, Болгарії й Румунії. У ній взяли участь міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер і начальник Генерального штабу Туреччини генерал Сельчук Байрактароглу.

Зустріч у резиденції Бояна

Як повідомляє Anadolu Agency, турецьку делегацію після прибуття до урядової резиденції Бояна привітали міністр оборони Болгарії Димитир Стоянов і начальник оборони країни адмірал Еміл Ефтімов. Агентство посилається на повідомлення Міністерства національної оборони Туреччини.

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Учасники зустрічі

У спільній фотографії перед початком заходу також узяли участь міністр оборони Румунії Штефан-Раду Опря та начальник оборони Румунії генерал Георгіце Влад. Разом із ними на фото були Гюлер, Стоянов, Байрактароглу та Ефтімов.

Після фотосесії міністри оборони та керівники генеральних штабів трьох країн перейшли до зустрічі.

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