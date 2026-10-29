У Солом’янському районі Києва намагалися незаконно привласнити землю за майже 15 млн грн

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У Києві за позовом прокуратури суд скасував реєстрацію права власності на неіснуючу нерухомість і земельну ділянку, на якій нібито розташовувалася будівля. Це дозволило запобігти вибуттю з комунальної власності землі вартістю понад 14,5 млн грн.

Йдеться про ділянку площею 0,29 га на вулиці Медовій у Солом’янському районі столиці. Солом’янська окружна прокуратура встановила, що приватне товариство незаконно зареєструвало право власності на об’єкт нерухомості площею 25,4 кв. м.

Водночас цієї будівлі фактично не існувало. Її не вводили в експлуатацію, а дозвільні документи на будівництво не видавали й не реєстрували. Відсутність будь-яких споруд на ділянці підтвердили огляд території та аналіз супутникових знімків за останні 25 років.

Реєстрація права власності на будівлю, якої не існує, була спрямована на створення штучних підстав для отримання комунальної землі на позаконкурентних умовах. Тож надалі у Державному земельному кадастрі було незаконно сформовано та зареєстровано земельну ділянку з цільовим призначенням «для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов’язаною з отриманням прибутку».

Втім, отримати земельну ділянку у користування власники «нерухомості» не встигли.

Суд погодився з доводами прокуратури та скасував державну реєстрацію права власності на неіснуючий об’єкт нерухомого майна та державну реєстрацію земельної ділянки. Таким чином прокуратура упередила можливе вибуття земельної ділянки з комунальної власності. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. На Хмельниччині адвокат та двоє посадовців незаконно привласнили комунальні землі. У Києві судитимуть учасників земельної афери на понад 22 млн грн. На Житомирщині злочинці привласнили майже сотню гектарів землі.

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