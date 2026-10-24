У Сполученому Королівстві не завершили 821 проєкт регіонального розвитку — The Guardian

У Сполученому Королівстві станом на травень 2026 року залишався незавершеним 821 із 1347 проєктів, що фінансувалися в межах політики вирівнювання регіонального розвитку. У 73 адміністративних районах, заявки яких на такі проєкти схвалили, не завершили жодного з них, повідомляє The Guardian.

Дані про реалізацію проєктів

Видання проаналізувало дані, отримані за запитами відповідно до законодавства про свободу інформації. Після збору цих даних журналісти також виявили 59 проєктів, які були завершені пізніше.

Найповільніше проєкти реалізовували у Вельсі, Шотландії та Північній Ірландії, хоча загальна кількість таких ініціатив там була меншою. Низькі темпи завершення також зафіксували на північному заході Англії та в Йоркширі — водночас саме ці регіони отримали найбільше проєктів.

Дані охоплюють три ключові програми: Future High Streets Fund, започаткований у 2018 році, Town Deals 2019 року та Levelling Up Fund, запущений у 2021-му. Програму Future High Streets Fund планували завершити до березня 2024 року, а граничним терміном використання всіх коштів Towns Fund і Levelling Up Fund був березень 2026 року.

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Нові строки та причини затримок

За уряду лейбористів Levelling Up Fund і Town Deals об’єднали в Local Regeneration Fund, для якого встановили новий дедлайн — березень 2028 року. Лейбористи також започаткували програму Pride in Place обсягом 5,8 млрд фунтів стерлінгів. Вона передбачає довгострокове фінансування, а рішення щодо витрат мають ухвалювати місцеві ради-правління.

Серед причин затримок The Guardian називає інфляцію: через зростання вартості робіт місцеві ради були змушені скорочувати або призупиняти частину проєктів. У Блекберні з Дарвеном не завершили жодного з восьми проєктів, профінансованих через Local Regeneration Fund. У Лідсі також не завершили всі вісім профінансованих ініціатив, зокрема реконструкцію ратуші Морлі, створення центру навчання і навичок та транспортний проєкт біля станції.

Національна статистика не враховує 69 проєктів, які скасували або об’єднали з іншими. Частина ініціатив є ширшими програмами, окремі компоненти яких уже могли бути реалізовані.

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