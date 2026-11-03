У справі про інвестиційне шахрайство затримали сімох — Balkan Insight

Правоохоронці Німеччини, Кіпру, Фінляндії, Албанії, Косова, Північної Македонії та Ізраїлю за підтримки Євроюсту й Європолу провели міжнародну операцію проти мережі, яку підозрюють в інвестиційному шахрайстві. Під час операції затримали сімох осіб та відключили понад 100 серверів, повідомляє Balkan Insight з посиланням на Євроюст.

Операція за участю семи країн

За даними Європолу, для затриманих розглядають можливість екстрадиції до Німеччини. Слідство розпочали 2022 року після заяви подружжя з Німеччини. Пара повідомила, що вклала заощадження через онлайн-платформу, але не змогла вивести нібито отриманий прибуток.

Операцію очолювала прокуратура німецького міста Ітцехо. Вона була спрямована проти компанії, яка, за підозрою слідства, постачала шахрайські торговельні сайти кримінальним групам. Компанію пов'язують з операторами кол-центрів, які, за версією слідчих, переконували потерпілих передавати свої заощадження. Слідчі оцінюють збитки у понад 4 млн євро.

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Обшуки в Косові

Поліція Косова заявила, що після обшуків у п'яти локаціях затримала трьох підозрюваних — M.P., I.H. та F.Z. Їх підозрюють в участі або організації злочинної групи, шахрайстві, несанкціонованому доступі до комп'ютерних систем і комп'ютерному шахрайстві. Правоохоронці вилучили автомобілі, мобільні телефони, комп'ютери та інші електронні пристрої.

Це не перші затримання у цій справі. У травні 2025 року Євроюст повідомляв про затримання на Кіпрі одного підозрюваного у справі про фальшиву інвестиційну платформу, через яку понад 100 потерпілих втратили більш як 3 млн євро. У вересні 2022 року після обшуків у 12 місцях затримали двох підозрюваних.

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