У справі про ПДВ-шахрайство на €114 млн затримали п’ятьох — Cyprus Mail

На Кіпрі, а також у Німеччині та Італії затримали п’ятьох людей у межах розслідування транскордонного шахрайства з податком на додану вартість на €114 млн. Трьох людей затримали на Кіпрі. Як повідомляє Cyprus Mail, операцію провели на запит Європейської прокуратури в Мюнхені.

Схема з продажем смартфонів

Розслідування стосується продажу смартфонів і податкових втрат, зафіксованих у Швеції та Німеччині. За даними Європейської прокуратури, імовірна злочинна організація нібито застосовувала складну схему шахрайства з ПДВ, використовуючи правила ЄС для транскордонних операцій між державами-членами, які за певних умов звільнені від цього податку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Смартфони продавали через компанії-оболонки, зареєстровані в Німеччині, Албанії та Швеції. Оцінені втрати податкових надходжень становлять €80 млн у Швеції та €34 млн у Німеччині. Європейська прокуратура підозрює затриманих у створенні та контролі мережі, яку використовували для цієї схеми.

Обшуки та арешт майна

Правоохоронці провели 12 обшуків у помешканнях і комерційних приміщеннях підозрюваних та компаній, які фігурують у розслідуванні. Активи на суму до €80 тис. заморозили, а банківські рахунки, транспортні засоби й нерухомість на Кіпрі, у Греції та Італії вилучили. Розслідування входить до ширшої рамки справ Midas Європейської прокуратури щодо транскордонного шахрайства з ПДВ.

Читай нас у