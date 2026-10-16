У справі про пожежу у Вотерфорді очікують нових затримань — The Independent

Ірландська поліція очікує нових затримань у розслідуванні загибелі подружжя та двох їхніх дітей під час пожежі в місті Вотерфорд. Йдеться про ймовірний умисний підпал будинку в районі житлового комплексу Берчвуд, повідомляє The Independent.

Унаслідок пожежі загинули Філіп і Кім Інгліш, а також їхні сини — 12-річний Каллум і дев’ятирічний Джейден. Ще двох дітей у критичному стані доправили до лікарні Children’s Health Ireland у Крамліні, де вони залишаються на лікуванні.

Двоє затриманих

У четвер Ґарда, поліція Ірландії, затримала чоловіка віком близько 20 років і жінку віком близько 30 років у зв’язку зі смертями членів родини. Комісар Ґарди Джастін Келлі заявив у п’ятницю, що слідство у справі про ймовірні вбивства просунулося вперед і правоохоронці розраховують на подальші затримання.

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За його словами, слідчі провели кілька обшуків та вилучили низку предметів у зв’язку з розслідуванням убивств. Для розслідування залучили всі можливі ресурси поліції.

Заява родича та протидія залякуванню

Син Філіпа Інгліша Джон Джеймс Інгліш заявив телеканалу RTÉ News, що його родину нібито вбили через борг іншої людини, пов’язаний із наркотиками, на суму 20 тисяч євро. Він стверджував, що сім’я певний час була мішенню, не мала стосунку до наркотиків і була невинною. Ці твердження є заявою родича.

Комісар Келлі повідомив, що поліція запровадила заходи підтримки для людей, які зазнають залякування через наркотики, та закликав їх звертатися до правоохоронців. Він також зазначив, що в районі вже були кримінальні переслідування у справах про таке залякування, а поліція фіксує частіше використання запалювальних пристроїв і пляшок із запальною сумішшю.

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