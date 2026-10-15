У справі про смерть Марадони завершилися виступи прокурорів і родини — Buenos Aires Times

В Аргентині, у суді міста Сан-Ісідро, завершилися заключні виступи прокурорів і представників родини Дієго Марадони у справі щодо смерті футболіста. Захист семи медичних працівників, які постали перед судом у цій справі, має представити свої заключні аргументи наступного тижня, повідомляє Buenos Aires Times.

Позиція родини

Адвокат дочок Марадони Дальми та Джанінни Фернандо Бурландо закликав визнати винними шістьох із семи обвинувачених. Він просив призначити нейрохірургу Леопольдо Луке 15 років ув’язнення, медичній координаторці Ненсі Форліні — 12 років, а психіатрині Агустіні Косачов — 10 років.

Представники трьох сестер Марадони — Ріти, Клаудії та Ани — просили призначити покарання до 10 років для п’ятьох обвинувачених, але закликали виправдати психолога Карлоса Діаса. Така позиція стала несподіванкою для Дальми та Джанінни Марадони, які були присутні на засіданні.

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Вимоги прокуратури

Державні прокурори минулого тижня попросили призначити Луке 12 років позбавлення волі, Форліні — 10 років, а Косачов — вісім років. За версією обвинувачення, йдеться про вбивство з непрямим умислом: особа усвідомлює, що її дії або бездіяльність можуть призвести до смерті.

Для Діаса прокуратура просить п’ять років ув’язнення. Медичному працівникові Рікардо Альмірону та його координатору Маріано Перроні прокурори просять призначити по чотири роки ув’язнення за обвинуваченням у вбивстві через необережність. Усі сторони закликали виправдати лікаря Педро Ді Спанью.

Судовий процес над сімома медиками триває з квітня. Йдеться про смерть Марадони 25 листопада 2020 року під час домашнього догляду в Тигре, на північ від Буенос-Айреса, після операції з приводу гематоми головного мозку. Він помер у віці 60 років від серцево-дихальної зупинки та гострого набряку легень. Медики заперечують висунуті їм обвинувачення, а дату оголошення вироку ще не визначили.

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