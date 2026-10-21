У США 24 генеральні прокурори штатів від Демократичної партії посилили координацію з приблизно десятком секретарів штатів і громадськими організаціями напередодні проміжних виборів у листопаді. Вони планують реагування на можливе втручання федеральної влади у виборчий процес, повідомляє The Guardian.

Від початку року посадовці проводять щотижневі відеоконференції та очні навчання з моделюванням можливих кризових сценаріїв. Координацію здійснює Progressive State Leaders Committee — підрозділ Демократичної асоціації генеральних прокурорів, що займається державною політикою.

Сценарії можливого втручання

Генеральний прокурор штату Вашингтон Нік Браун, який очолює робочу групу із захисту виборів, заявив, що учасники обговорюють безпеку голосування та можливі інциденти. Серед сценаріїв, які розглядали на зустрічах, — поява агентів Імміграційної та митної служби США поблизу виборчих дільниць і вилучення бюлетенів в окремих перегонах.

Очні вправи відбулися у травні в Мілвокі та у вересні в Детройті. У них брали участь представники офісів секретарів штатів та інші партнери Progressive State Leaders Committee.

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Занепокоєння демократичних генпрокурорів посилилося після того, як Міністерство юстиції США оголосило про плани направити 1 000 спостерігачів на виборчі дільниці. Для порівняння, у 2022 році відомство направило 289 таких спостерігачів. NAACP 4 жовтня подала позов із вимогою розкрити деталі їхнього розгортання.

Позови та заяви адміністрації

Міністерство юстиції також подало позови проти 30 штатів, намагаючись отримати нередаговані списки виборців із персональними даними. Генеральні прокурори-демократи оскаржують ці вимоги; за даними видання, відомство програло 26 справ, у яких суди вже ухвалили рішення.

Генпрокурор Орегону Ден Рейфілд заявив, що його штат спростовує дезінформацію адміністрації щодо голосування поштою. Секретар штату Аризона Адріан Фонтес назвав координацію з прокурорами підходом, що потребує участі всіх сторін, і висловив занепокоєння, що дезінформація може знизити явку виборців.

Фахівчиня з юридичного захисту виборів States United Democracy Center Май Ратаконда зазначила, що виборчі посадовці готуються реагувати на ризик вилучення бюлетенів. Вона нагадала, що на початку року Міністерство юстиції вилучило бюлетені з виборів 2020 року в окрузі Фултон у штаті Джорджія.

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